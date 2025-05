Il futuro Papa e lo spettro dell'atomica

La fumata è nera, come lo scenario internazionale. Non c’è il nuovo Papa, non c’è pace e soprattutto spirano venti di altra guerra. A molti sfugge che India e Pakistan insieme contano oltre 320 testate atomiche che possono scatenare un disastro biblico. È qui che manca oggi la voce del Santo Padre, la spinta a cercare la pace.

Fu questa la vera grande intuizione e eredità di Bergoglio, lo scenario di una “terza guerra mondiale a pezzi” che dal 2014 (l’anno in cui coniò la formula) ad oggi si è espansa, aumentando le probabilità di innesco e diminuendo i tempi della catastrofe. La fumata e il fungo atomico, la fiamma che distrugge e quella che dà sollievo. Vita e morte.

A Francesco mancò la capacità di trasformare il Vangelo in fatto tangibile e, va detto, fu lui a non credere per primo nella potenza della diplomazia vaticana svuotando l’antico potere della Segreteria di Stato del cardinale Pietro Parolin, non a caso ancora oggi il porporato con più chance di diventare Papa. Il Conclave è un Mistero e per crederci bisogna avere fede, Francesco Cossiga applicava questa regola alla politica e non ci sono dubbi che la scelta di un nuovo Papa sia (anche) un fatto politico. In un mondo pieno di ciarlatani che predicano la pace senza poterla brandire come una spada, servono uomini e donne che credono nel negoziato.

Donald Trump sembra essere l’uomo del destino, ieri ha invitato India e Pakistan a cessare ogni ostilità e si è detto pronto a fare qualsiasi cosa per evitare l’escalation. Trump guida un impero riluttante, non vuole usare la forza, è senza dubbio un leader che la pace può cercarla e forse perfino trovarla. Ha bisogno come Ronald Reagan di un nuovo Karol Wojtyla, un Papa ispirato dai “santi pazzi della concretezza”. Roma è sospesa, la folla di Piazza San Pietro aspetta il nuovo inizio che riapre la partita della storia, la fumata bianca.