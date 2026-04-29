Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio: cosa potrebbe accadere

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi e il delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia che gli ha fatto notificatare oggi un invito a comparire. La notizia anticipata da Repubblica e Corriere della Sera è confermata dal legale dell'amico di Marco Poggi, avvocato Liborio Cataliotti.
L'interrogatorio è fissato per la mattina di mercoledì 6 maggio. Quasi un anno fa, il 20 maggio 2025, l'amico del fratello di Chiara era stato convocato una prima volta per essere interrogato nel giorno in cui i pm pavesi, guidati dal Procuratore Fabio Napoleone, hanno depositato la consulenza sulla 'traccia 33'. Sempio non si presentò su consiglio del suo ex difensore, Massimo Lovati, che aveva rilevato un vizio di forma nell'atto di convocazione.
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"Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva, tenendo conto del fatto che per la seconda volta dall'inizio dell'inchiesta Andrea viene convocato ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati", ha spiegato l'altro avvocato difensore, Angela Taccia, che assiste Sempio assieme a Cataliotti. Da quanto si può intuire, Sempio potrebbe decidere di non rispondere, poiché le indagini non sono state ancora chiuse con il deposito di tutti gli atti.
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Le indiscrezioni filtrate dalla Procura la scorsa settimana riferivano di un Sempio vicino al rinvio a giudizio e di una possibile revisione del processo a carico di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara finora unico condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio avvenuto la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta dei Poggi in via Pascoli a Garlasco.