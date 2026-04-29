Andrea Sempio "ha ucciso Chiara Poggi da solo": pm di Pavia, la svolta terremoto

La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi.

Solo al 38enne, dunque, viene contestato ora dai pm pavesi l'omicidio della studentessa nella nuova indagine. Tra l'altro, la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni al termine della prima inchiesta sull'omicidio di Chiara, avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta dei Poggi in via Pascoli a Garlasco.

Si tratta dunque di un nuovo, decisivo passo nella nuova inchiesta partita a inizio 2025. "Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva, tenendo conto del fatto che per la seconda volta dall'inizio dell'inchiesta Andrea viene convocato ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati", ha spiegato l'avvocato Angela Taccia, che assiste Sempio, assieme al legale Liborio Cataliotti, dopo la notifica di una convocazione per l'interrogatorio da parte dei pm di Pavia per il 6 maggio.

Da quanto si può intuire, Sempio potrebbe decidere di non rispondere, poiché le indagini non sono state ancora chiuse con il deposito di tutti gli atti.