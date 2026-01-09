Tg1, fine Giubileo? Che botto!

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo
CHI SALE (TG1-Chiusura della Porta Santa e Santa Messa per l’Epifania)
Ottimo risultato per la conclusione del Giubileo. Lo Speciale TG1 con la chiusura della Porta Santa di San Pietro ad opera di Papa Leone XIV (aperta da Papa Francesco il 24 dicembre 2024) e la Santa Messa per l’Epifania è stato seguito martedì da 1,7 milioni di persone col 22.3% di share.
Un evento al quale erano presenti autorità come il Presidente Mattarella e il Presidente della Camera Fontana, oltre a più di 5mila fedeli. Un anno giubilare non facile, quando Bergoglio l’ha aperto nessuno poteva immaginare ciò che sarebbe successo: la recrudescenza dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, la morte dello stesso Papa che ha portato a un conclave inatteso rivelatosi ulteriore effetto traino.
E il Giubileo si è confermato un punto di riferimento assoluto con l’arrivo a Roma di 33,5 milioni di pellegrini. Platea per lo più femminile e over 50 (27%), buona partecipazione di millennial e teenager (19%). Il Papa non è solo un’autorità religiosa ma anche una figura chiave per gli equilibri internazionali.