Leone XIV, solo due volte nella storia prima di lui: l'atipicità del nuovo Papa

Il successore di Francesco è l'americano Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Papa Leone XIV. Il nuovo Pontefice è stato eletto nel mese di maggio. Ed è una circostanza che non è - quasi - mai accaduta nella storia della Chiesa. Si ricordano infatti soltanto due episodi di Conclavi terminati in questo periodo. Tra l'altro, maggio è il mese che la liturgia cattolica dedica alla Madonna.

In principio fu Pierre Roger, papa Clemente VI nel 1342. In quel periodo, la Chiesa cattolica stava vivendo una delle sue stagioni più complicate e controverse. La sede papale era stata infatti trasferita in Francia, ad Avignone. Il suo pontificato (1342-1352) fu segnato da un intenso mecenatismo, una solida politica internazionale e il controverso acquisto della città di Avignone, che diventò proprietà papale. Clemente VI fu anche il papa della Peste Nera, che scoppiò durante il suo pontificato, e si distinse per la carità e l'impegno nel proteggere gli ebrei dalle persecuzioni. Come riporta l'Adnkronos, fu uno dei più rappresentativi pontefici dell'epoca avignonese.