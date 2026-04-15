Mauro Corona, l'affondo contro Trump: "Vorrebbe far fuori il Papa"

Il botta e risposta tra Donald Trump e Papa Leone XIV innescato dagli attacchi del presidente americano è al centro di È sempre CartaBianca. Nella puntata in onda martedì 14 aprile su Rete 4, Mauro Corona dice la sua sottolineando come il capo della Casa Bianca "sta tentando di diminuire, di mettere alla berlina il nostro Papa, Papa Leone". Poi, rivolgendosi alla conduttrice Bianca Berlinguer:

"Le cito un aneddoto di Papa Leone Magno che fu curato malamente da un medico ciarlatano e il sonetto del tempo, non ricordo chi lo scrisse, forse Michelangelo, diceva che il 28 di febbraio è successo un caso raro, un grandissimo leone è stato ucciso da un somaro, ma Trump non riuscirà a far fuori il nostro Papa, nemmeno moralmente".

Immediata la reazione della Berlinguer, che evidentemente la pensa come lo scrittore: "Anzi, dobbiamo dire, eh Mauro, che lo sta fortemente... Insomma, sta venendo fuori come un Papa che non si fa, come ha detto lui, intimidire in nessun modo". Nemmeno dopo la pubblicazione da parte di Trump di una sua foto - poi rimossa - generata con l'intelligenza artificiale. L'immagine mostra il tycoon palesemente vestito da Gesù Cristo. Su questo gesto si sofferma monsignor Vincenzo Paglia, anche lui ospite di Rete 4: "È un delirio di onnipotenza, talmente esasperato e cattivo, davvero che fa... è un po' come mettere veleno in un mondo già avvelenato, ecco perché è una doppia responsabilità", liquida la questione.

Da qui la domanda della Berlinguer sul "perché secondo lei è arrivato a paragonarsi a Gesù Cristo? Perché prima, si ricorda quando si era messo il cappello da papa? Ma insomma, comunque il papa è un uomo, ma Gesù Cristo...". "C'è la tentazione di tanti - replica subito Paglia -, quella che possiamo chiamare la egolatria, il culto dell'io, il culto di sé. Ecco, qui ci troviamo di fronte a una follia che è da peccato originale.