L'aria che tira, "vaffa" di Crespi a Parenzo: "Ma piantala!"

Dazi amarissimi per David Parenzo a L'aria che tira, su La7. Basta un "voi" di troppo e in studio si scatena il caos, a suon di insulti, equivoci e incomprensioni. Parte Luigi Crespi, spin doctor e sondaggista. criticando l'approccio della sinistra italiana sulla questione dazi Usa: "Fatemi capire. Il modello economico-finanziario che state portando avanti e difendendo è quello che antepone la finanza alla politica...".

Si arrabbia subito Paolo Romano, giovane esponente del Pd consigliere regionale in Lombardia. "Assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no! - ripete ossessivamente in collegamento - Abbia il rispetto di non mettermi in bocca parole che non ho detto". Parte un fuoco incrociato con Crespi: "Romano, non in-ter-rom-pe-re!", "Non si inventi le mie parole!", "Ma stavo parlando di quello che ha detta la Schlein", "Hai detto 'voi'!", "Ma non sei l'unico 'voi', è una espressione generale...".