Conclave, scoppia il caso: "Cosa mangiavamo"

Durante la clausura del Conclave, dove i cardinali non avevano contatti con l’esterno, il cibo servito non era granché. Lo ha fatto capire ieri il cardinale americano Timothy Dolan, arcivescovo di New York. «Il cibo? Diciamo che è stato un buono, buonissimo stimolo per chiudere la questione» ha detto ieri ridendo l’arcivescovo di New York al canale americano Cnn.