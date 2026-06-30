Leone XIV, la nomina che stravolge il Vaticano: chi è questa donna

Leone XIV nomina la terza suora prefetto e rivoluziona la diocesi di Roma. Il Pontefice, in particolare, ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale Suor Alessandra Smerilli, finora segretaria del medesimo organismo curiale, in sostituzione del cardinale canadese Micheal Czerny, che il prossimo 18 luglio compirà 80 anni uscendo dal novero dei potenziali elettori in Conclave e decadendo automaticamente da tutte le cariche ricoperte.

Le altre due donne prefetto della storia vaticana sono Suor Simona Brambilla, prefetto del dicastero per gli Istituti di Vita consacrata, e Suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato della Città del Vaticano e quarta monaca con incarichi apicali nel governo della Santa Sede. Il vice di Suor Smerilli, invece, sarà un cardinale, Fabio Baggio, fino ad oggi sottosegretario del medesimo dicastero. Si tratta della prima volta nella storia vaticana.