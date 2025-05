Prevost, "oltre 100 voti": il meccanismo "misterioso" in Cappella Sistina

"Si è sentito lo spirito di unità" in Conclave per l'elezione di Robert Prevost: a dirlo il cardinale Reinhard Marx. Mentre secondo il porporato Jean-Paul Vesco, durante quel momento si verifica un meccanismo "misterioso" nella Cappella Sistina: "All’inizio si sa che bisogna eleggerne uno, non si sa chi è, e poi una volta che è eletto, in poco tempo, è evidente che era lui: i voti si assemblano, fino a 15 minuti prima è rosso, e poi esce ed ecco, è vestito di bianco: è il Papa!". Ciò che è certo, insomma, è che l'elezione del nuovo Pontefice non ha richiesto troppo tempo. A tal proposito il cardinale Robert McElroy ha parlato di "un gran movimento avvenuto il secondo giorno all’interno del Conclave, non poteva che essere la grazia di Dio: un consenso che pensavo avrebbe preso molto più tempo".

Stando a quanto riportato da Repubblica, il Papa avrebbe ottenuto oltre 100 voti tra i 133 elettori in meno di 24 ore. Un consenso molto largo, insomma. Dalla sua parte si sarebbero schierati in primis i cardinali statunitensi di rito bergogliano. "Eravamo oltre 133 con diverse lingue, retroterra, culture, e in 24 ore siamo stati capaci di raggiungere l’unità", ha sottolineato Blaise Cupich di Chicago, la città di Prevost. L’arcivescovo di New York Timothy Dolan, invece, ha fatto dell'ironia sulla rapidità dell'elezione: "Di certo il cibo di Casa Santa Marta è stato un ottimo, ottimo, stimolo per concludere questa faccenda".