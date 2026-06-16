Garlasco, "tu non sai niente": la "ragazza bionda e il testimone minacciato

L'uomo sostiene di aver assistito a una scena che, a suo dire, non ha mai dimenticato. Il 13 agosto 2007 , nelle ore in cui veniva uccisa Chiara Poggi , si trovava infatti a Garlasco in attesa di un appuntamento di lavoro fissato per le 10. Nel corso una passeggiata per le vie del paese avrebbe notato una donna in bicicletta, un'immagine che gli sarebbe rimasta impressa in modo indelebile.

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Nel colloquio con Monteleone, il testimone ribadisce con assoluta convinzione il particolare che più gli è rimasto impresso: "La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%". Un ricordo che, assicura, non si è mai affievolito con il passare degli anni. "Io ho dei flash talmente forti in mente che non me li si può cambiare".

Secondo quanto riferito nel corso di Filorosso, l'uomo avrebbe già messo a verbale queste dichiarazioni davanti ai carabinieri lo scorso anno. Tuttavia, ritiene che il suo racconto non abbia ricevuto l'attenzione che meritava.

Nell'intervista emerge anche un episodio che il testimone considera inquietante. Dopo aver parlato della vicenda, rivela di aver ricevuto una visita indesiderata proprio a casa sua: "Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei, che io di Garlasco non ne devo sapere niente".