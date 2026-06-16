Terrorismo anarchico, sabotaggi all'Alta Velocità: sette arresti

Giro di vite e arresti: nel mirino la rete anarchica, contro cui si è mossa la Digos della Questura di Roma, in coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia. All'alba di oggi, martedì 16 giugno, è scattata una vasta operazione che ha portato all'esecuzione di sette misure cautelari e a numerose perquisizioni in diverse città italiane. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di far parte di un'organizzazione anarco-insurrezionalista ritenuta responsabile di azioni violente con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma e sviluppata insieme alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha portato a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e a due arresti domiciliari, disposti dal gip del Tribunale capitolino. Contestato il reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsto dall'articolo 270 bis del codice penale.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe avuto il proprio epicentro nella Capitale, mantenendo però collegamenti stabili con altre realtà attive a Bologna, Forlì-Cesena, Milano e Napoli. La Questura descrive l'organizzazione come strutturata "secondo modalità e metodologie note e sperimentate nel movimento anarchico", richiamando il modello operativo dei cosiddetti gruppi di affinità dell'area insurrezionalista.