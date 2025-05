Garlasco, colpo di scena: "La procura ha un asso nella manica"

La Procura di Pavia accelera sul caso Garlasco, puntando su un presunto "asso nella manica" per chiarire l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi, è indagato per omicidio in concorso, con il suo DNA trovato sotto le unghie di Chiara, compatibile secondo perizie del 2016 e 2023. La Procura, guidata da Fabio Napoleone, ritiene che Sempio abbia mentito su orari e alibi, come lo scontrino di un parcheggio a Vigevano consegnato un anno dopo il delitto e le chiamate verso casa Poggi.

Questo “asso” potrebbe essere un elemento decisivo, forse legato a nuove analisi su 60 reperti o a incongruenze emerse, come il malore della madre di Sempio quando i carabinieri nominarono un ex vigile del fuoco. Martedì, Sempio e Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto e ora in semilibertà, saranno interrogati a Pavia, mentre Marco Poggi sarà sentito a Venezia. L’obiettivo è stringere il cerchio attorno a Sempio, nonostante la sua posizione fosse stata archiviata nel 2017.