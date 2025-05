Alberto Stasi, il legale: "Fiducia sempre più forte", parole pesantissime

"Non posso dire nulla sugli argomenti chiesti, posso dire che abbiamo risposto a tutte le domande e che siamo contenti di essere venuti. Siamo molto soddisfatti , ho grande fiducia a rispetto per chi indaga", ha commentato Antonio De Rensis , legale di Stasi, al termine dell'interrogatorio del suo assistito. A detta dell'avvocato Stasi "è rispettoso della condanna e sereno e fiducioso in questa inchiesta. Noi abbiamo avuto fiducia in questa indagine sin dal primo giorno e continuiamo ad averla, sempre più forte".

Giorno di interrogatorio per Alberto Stasi, Andrea Sempio e Marco Poggi . Il già condannato per l'omicidio di Chiara Poggi e il nuovo indagato sono stati convocati a Pavia, mentre il fratello della vittima - da tempo lontano da Garlasco - è stato ascoltato a Venezia. Eppure se Sempio ha deciso, di comune accordo coi suoi legali, di non presentarsi in Procura, Stasi ha parlato.

Stasi però ha lasciato in auto il palazzo giustizia di Pavia senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. L'interrogatorio con i pm in qualità di testimone assistito è durato quasi due ore e mezzo. Al volante dell'auto come all'arrivo la sua avvocatessa Giada Bocellari. Stando a quanto diffuso dall'Adnkronos, tra le domande degli inquirenti ci sarebbero anche quelle relative alla serata trascorsa dai due fidanzati il 12 agosto 2007 a casa Poggi, giorno prima del delitto. Le sue risposte potrebbe aver dato elementi utili sullo stato della villetta di via Pascoli in cui entra l'assassino. Nel frattempo, invece, non si è presentato all'interrogatorio Andrea Sempio. Il nuovo indagato, nonché ai tempi amico di Marco Poggi, si è appellato all'articolo 375 comma 4 del codice di procedura penale per cui "l'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire".