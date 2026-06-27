Garlasco, la camminata di Stasi: la consulenza dei Poggi riscrive l'omicidio

Una nuova consulenza tecnica presentata in esclusiva a "Quarto Grado" (Rete 4) riaccende i dubbi sulla dinamica del delitto di Garlasco e sulla versione di Alberto Stasi. I legali della famiglia Poggi hanno commissionato uno studio che analizza la famosa “camminata” di Stasi la mattina del 13 agosto 2007, quando scoprì il corpo di Chiara Poggi.Il consulente Fabio Falleti ha ricostruito con precisione millimetrica gli spazi del disimpegno della villetta, largo 134 centimetri.
Considerando la porta aperta quasi ad angolo retto (che avrebbe fatto da “scudo” alle tracce di sangue) e la macchia ematica a terra, lo spazio utile per passare senza calpestare il sangue sarebbe stato di soli 34 centimetri. Uno spazio troppo stretto per muoversi agevolmente senza sporcarsi le suole delle scarpe.Secondo Falleti, la ricostruzione del 2009 non avrebbe tenuto conto di un elemento importante: la porta che divideva il soggiorno, un ostacolo fisso che avrebbe costretto chiunque a spostarsi verso il centro del corridoio, inevitabilmente sopra le macchie di sangue.
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Inoltre, un elastico nero perso da Chiara durante la colluttazione è rimasto intatto su una mattonella dove, secondo i periti precedenti, Stasi avrebbe dovuto appoggiare il piede.Sul fronte giudiziario, il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, sta esaminando la richiesta di revisione del processo a carico di Alberto Stasi (condannato in via definitiva). La pratica, legata al filone investigativo su Andrea Sempio, richiederà tempo: la decisione è attesa non prima di settembre 2026.