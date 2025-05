Andrea Sempio, "ecco dove guarda": la rivelazione in un video

Nel momento in cui ha dovuto parlare del suo rapporto con la vittima, il linguaggio del corpo aveva detto molto di più delle parole, con lo sguardo abbassato e il volto contratto. Una tensione, secondo la criminologa, dovuta al timore di chi pensa che la propria versione possa sgretolarsi. Stesso copione in un’altra apparizione, stavolta a “ Chi l’ha visto? ”, di pochi giorni fa. Sguardo sfuggente, poco diretto, spesso rivolto in basso o spostato di lato, come a cercare una via di fuga. Tono di voce basso, monocorde, privo di emotività. Quasi una lezioncina imparata a memoria. Insomma, tra ciò che diceva e ciò che il corpo esprimeva non c’era una coerenza.

Lo stesso Sempio ha affermato di essere un frequentatore della villetta dei Poggi in via Pascoli e di essere stato “ovunque” in quella casa. Le sue mani ferme e la postura del corpo chiusa, con il volto piatto hanno creato un “mismatch comunicativo” – sempre secondo la Vagli – cioè un indicatore rilevante nella lettura del comportamento umano. Non si tratta di menzogna, ma di astrazione e distanza tra ciò che si dice e ciò che si prova. Le parole non vanno col corpo. Rivela tanta incertezza in Sempio, più che menzogna. Fino ad oggi lui non è stato ancora accusato formalmente di essere l’assassino di Chiara Poggi, ma cammina su filo sottilissimo tra innocenza e reputazione, per un rapporto con la vittima ancora avvolto da ambiguità. Se il corpo non segue il racconto e resta immobile, allora è necessario di fare approfondimenti ulteriori. Il linguaggio del corpo, come si evince, racconta molto di più di mille parole ripetute dieci, cento, mille volte e ormai interiorizzato come un copione.