Liliana Resinovich, Visintin "irreperibile": ecco l'ultimo post

La Procura accusa Sebastiano Visintin di "omicidio per soffocamento" nei confronti della moglie Liliana Resinovich e lui sparisce. Dell'uomo non ci sarebbe più alcuna traccia da ieri, venerdì 23 maggio, anche se avrebbe continuato a pubblicare sui social foto insieme alla ex moglie. Già da quando aveva saputo di essere indagato, aveva deciso di lasciare la sua casa a Trieste e di allontanarsi dai riflettori. L'ultimo post su Facebook invece risale proprio a ieri: si tratta dell'ultima foto di Resinovich. E a corredo la dedica "cuore mio".

Per quanto riguarda le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, non si esclude che possa essere valutata diversamente la testimonianza di alcuni sanitari, che lavorano nel parco di San Giovanni di Trieste, il luogo dove il 5 gennaio 2022 è stato trovato il corpo della donna. Questi ultimi avevano sostenuto di aver visto un uomo aggirarsi nella zona nei giorni precedenti alla scoperta del cadavere. Un testimone, in particolare, avrebbe parlato di un signore con la barba bianca, vestito con abiti scuri e una torcia accesa, che camminava all'alba del 5 gennaio nell'area dove poi sarebbe stato rinvenuto il corpo. Queste testimonianze, almeno nella prima fase delle indagini, non erano state considerate come probanti. Adesso, però, non si esclude che possano essere ritenute importanti.