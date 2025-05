Garlasco, anticipazioni Le Iene: il supertestimone rivela la sua identità

Le Iene tornano a occuparsi del caso del delitto di Garlasco. Nella puntata di domani sera, martedì 27 maggio, nel nuovo servizio realizzato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, il testimone - che nel precedente aveva scelto l'anonimato - ha cambiato idea. Il supertestimone si mostrerà in volta, con l'obiettivo di rilasciare nuove dichiarazioni inedite sull'omicidio di Chiara Poggi.

Intanto per Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, il suo assistito e Alberto Stasi sono innocenti nel delitto di Garlasco ma Stasi conosce chi è il killer e il mandante: lo ha affermato in un'intervista a repubblica in cui sostiene che la sua "teoria" è che Chiara Poggi fu uccisa perché a conoscenza di segreti indicibili su esorcismi e riti satanici nella zona del Pavese. "È una teoria che nasce dalla mia conoscenza del territorio, non posso dimostrarla", ha premesso Lovato che pero' aggiunge di essere a conoscenza di "un luogo alla periferia di Garlasco dove ogni mercoledì si praticava l'esorcismo. Poi emersero fatti di pedofilia". Il legale ammette che rispetto alla morte di Chiara questi "sono fatti successivi di cinque anni" ma ha assicurato che "accadevano anche prima, lo sanno tutti".