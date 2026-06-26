Mascherine, la strana rescissione che è costata allo Stato 203 milioni

La più evidente prova dell’incapacità gestionale e organizzativa del governo giallorosso, durante la pandemia, sono le 13 pagine della sentenza 17025/2024 della XVI sezione civile del Tribunale di Roma. Verdetto che condanna lo Stato italiano a risarcire un’azienda che sarebbe stata fatta fuori dalla struttura commissariale, all’epoca guidata da Domenico Arcuri, con motivazioni giudicate pretestuose, per fare spazio ai cinesi delle mascherine taroccate.

Il governo di Giuseppe Conte ha preso duecento milioni e li ha buttati letteralmente via per non avere rispettato un con...

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Tutto questo si poteva evitare? Certo che sì, perché la scusa usata per stoppare la commessa si è rivelata un clamoroso abbaglio. Il commissariato anti-Covid si era trincerato, infatti, dietro presunti intoppi burocratici nei nullaosta di Cts e Inail per le mascherine di Jc-Electronics, omettendo però di spedire ai tecnici proprio il Test Til, cioè l’esame chiave per sbloccare la pratica. A scoprire la beffa ci hanno pensato, poco dopo, i laboratori delle Dogane: analizzando i lotti rimasti a terra, i periti hanno certificato che quei dispositivi erano in realtà eccellenti e perfetti per i medici in corsia, a differenza di quelli acquistati a peso d’oro in Cina grazie ai buoni uffici di Mario Benotti (storico amico di Arcuri), rivelatisi addirittura “dannosi per la salute” e, ciononostante, riversati in massa in ospedali e strutture sanitarie.

Un cortocircuito che Bianchi aveva intuito da subito, lamentando un insolito accanimento fatto di cavilli e ispezioni a senso unico nei suoi confronti. Una tesi che aveva trovato sponda persino in un’informativa della Guardia di Finanza, dove si può leggere che «la scrupolosità della struttura commissariale per le mascherine della Jc non sembrerebbe essersi registrata con gli acquisti in Cina dei Dpi nell’ambito delle commesse intermediate da Benotti». Strano, eh?

E così, mentre l’azienda italiana veniva radiografata al millimetro, sui canali orientali si chiudevano gli occhi e si tappavano le orecchie, spalancando le porte a un maxi appalto da 1,25 miliardi di euro (e relativa “cresta” da oltre 70 milioni di euro) che ha fatto ricchi un bel po’ di personaggi in cerca d’autore. Il risultato finale di quello sciagurato ordinativo, incredibilmente ancora difeso da Pd e grillini in commissione Covid, è un capolavoro horror: oltre alle cifre appena raccontate, bisogna infatti aggiungere circa 300 milioni di Iva e dazi doganali non incassati per i prodotti provenienti da Hong Kong. In totale, gli uomini di Conte e Arcuri han bruciato 1,7 miliardi di euro per merce inservibile.

E la stessa febbre dell’acquisto facile e senza verifiche aveva contagiato, quasi in contemporanea, anche la Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti, oggi eurodeputato dem dopo una sfortunata stagione alla guida del Nazareno. Alla Pisana, la Protezione civile non trovò di meglio che affidare un affare da 35,8 milioni di euro per l’approvvigionamento complessivo di ben 9,5 milioni di mascherine e tute protettive a una piccola Srl di Frascati. Una ditta che fino al giorno prima si occupava di illuminotecnica e lampadine, del tutto priva di esperienza nel settore medicale e che si presentava al tavolo delle trattative con appena diecimila euro di capitale sociale e con una struttura tecnica che sarebbe andata bene, forse, per organizzare la festa dell’Unità.