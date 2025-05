Meteo Giuliacci, caldo e temporali: occhio al Ponte del 2 giugno

Una svolta decisamente estiva ci aspetta per il ponte del 2 giugno: l'alta pressione è destinata ad allungarsi con insistenza su gran parte della nostra Penisola, come si legge sul sito meteogiuliacci.it. In base alle ultime proiezioni, infatti, tra sabato 31 maggio e lunedì 2 giugno il tempo sarà prevalentemente soleggiato nonostante qualche temporale. Dunque, le temperature saliranno al di sopra delle medie stagionali, ma non si esclude qualche momento piovoso, soprattutto in alcune zone del Paese.

Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, in particolare, il tempo sarà soleggiato e stabile, con appena qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone appenniniche, dove però non ci saranno rovesci. Sole, poi, anche al Nord, dove però ci saranno anche momenti nuvolosi soprattutto tra domenica 1 e lunedì 2 giugno. Momenti che nelle ore centrali del giorno porteranno anche numerosi acquazzoni e temporali sulle Alpi e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Insomma, un po' di instabilità non mancherà, ma rimarrà confinata al Nord.