Meteo Giuliacci, Italia divisa a metà: lunedì cambia tutto

Italia divisa in due a partire da lunedì 2 giugno: queste le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, come si legge sul sito meteogiuliacci.it. Se nei prossimi giorni, cioè sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, l’Italia sentirà gli effetti dell’anticiclone africano che farà schizzare in alto le temperature, già dalla prossima settimana l’alta pressione subirà un importante “attacco” con temporali e rischio di eventi estremi. Ci sarà un vero e proprio ribaltone.

In particolare, tra lunedì 2 e martedì 3 giugno ci sarà tempo soleggiato con valori termici estivi in tutto il Paese. Qualche temporale è atteso solo sull’arco alpino. Nei giorni seguenti, poi, qualcosa cambierà a causa di un ciclone collocato tra Regno Unito e Scandinavia che porterà con sé tempo freddo e instabile. E proprio l'aria fredda entrerà in contrasto con masse d’aria di origine diversa. Di qui la possibilità che si scatenino grandinate e nubifragi.