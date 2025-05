Resinovich, la cugina spiana Visintin: "Lavava l'auto!"

"Detto fra noi, Sebastiano è stato sempre un amorfo. Anaffettivo": Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre del 2021 e poi trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, lo ha detto a Open a proposito del marito della donna, Sebastiano Visintin, ora indagato dalla Procura. "Non si è mai integrato nella famiglia, tanto è vero che diceva che lui e Lilli erano dei lupi solitari. Lui l’ha portata via dalla famiglia. Lui l’ha, come posso dire, circuita", ha aggiunto.

A far insospettire Radin anche l’atteggiamento tenuto da Visintin nei giorni successivi alla scomparsa della moglie. "Mentre Liliana era scomparsa, lui si metteva a lavare la macchina, andava al ristorante. Anche se mi scappasse il cane, io reagirei in maniera diversa", ha dichiarato. Secondo lei, insomma, l'uomo si sarebbe comportato in maniera troppo fredda e distaccata nonostante il momento drammatico.