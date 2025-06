Garlasco, sparita la prova regina: tutto ribaltato

Un reperto prezioso dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi , la 26enne trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco nel 2007, sarebbe sparito. Si tratta del dna trovato sotto o sopra le unghie della vittima il giorno del ritrovamento del corpo. Oggi la Procura di Pavia, che ha riaperto il caso dopo anni, sta valutando se quelle tracce corrispondono al dna di Andrea Sempio , amico del fratello di Chiara e nuovo indagato nella nuova inchiesta. Secondo quanto riportato dal Messaggero, però, sarà difficile fare quel confronto visto che del reperto isolato 18 anni fa, la cosiddetta "prova regina", non sarebbe rimasto più nulla se non le perizie del passato.

Tornando al materiale genetico che la Procura avrebbe voluto comparare con il dna di Sempio, non si saprebbe nemmeno se si trovasse sotto o sopra le unghie della 26enne. E questo sarebbe strettamente legato al metodo usato per l’acquisizione. Sulla presunta sparizione del reperto, a detta del Messaggero l’ipotesi più probabile è che sia stato tutto distrutto quando la condanna per Alberto Stasi (ex fidanzato della vittima, ndr) è diventata definitiva. Probabilmente nessuno pensava a una possibile riapertura del caso in futuro. Intanto, dalla nuova perizia della procura di Pavia emerge che sull’anulare della mano sinistra di Chiara era presente anche un altro dna maschile non attribuibile né a Sempio né a Stasi,