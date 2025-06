Villa Pamphili, "impronta nel sacco": bimba e donna morte, il sospetto

Si stanno svolgendo nuovi sopralluoghi a villa Pamphili, dove sabato pomeriggio sono state trovate morte una bimba e una donna. Al momento, dagli esami sui corpi, è emerso che non ci sarebbero segni evidenti di violenza sulla donna e che la piccola, quasi certamente sua figlia, ha invece un segno sulla nuca che potrebbe essere un colpo ricevuto. Diverse testimonianze riferiscono di averle viste assieme a un uomo, ora ricercato, aggirarsi nella porzione di parco di Roma dove giacevano morte.

Dai primi accertamenti sembra che la donna sia deceduta almeno quattro ore prima della bambina, non si esclude per un malore in seguito a una sospetta intossicazione ancora da approfondire. Ma non è escluso anche un soffocamento senza strangolamento. L’uomo avrebbe poi tenuto la bambina con sé fino alla decisione di lasciarla, senza vestiti, a duecento metri da lì. Non è chiaro se per disfarsi del suo corpo o nella speranza che qualcuno la trovasse. Tra le ipotesi quelle che la piccola potrebbe essere stata uccisa per strangolamento.