Meteo, Mario Giuliacci: "Rovesci e temporali intensi". Quando arriva la pioggia

L’estate è arrivata in anticipo sull’Italia, con condizioni meteo tipicamente estive che stanno regalando giornate soleggiate e temperature in costante aumento. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , a dominare la scena è l’anticiclone africano, che si è stabilito con forza sul Mediterraneo centrale, portando caldo afoso e cieli sereni su gran parte del Paese. In questa fase, le temperature continueranno a salire, soprattutto al Sud e sulle Isole, dove entro il fine settimana si potrebbero toccare punte vicine ai 40 gradi.

Il caldo, tuttavia, non durerà all’infinito. Secondo le ultime proiezioni dei modelli meteorologici, una svolta è attesa a partire da domenica 15 giugno, quando una perturbazione di origine atlantica raggiungerà l’Arco Alpino. I primi effetti si faranno sentire al Nord, con rovesci e temporali anche intensi, specialmente su Alpi, Prealpi e alta pianura. La Liguria dovrebbe restare ai margini del maltempo.