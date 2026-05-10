Terremoto a Garlasco: indagato Gennaro Cassese

Al centro delle verifiche ci sono presunte anomalie nei verbali redatti da Cassese il 4 ottobre 2008, quando ascoltò come persone informate sui fatti alcuni amici di Marco Poggi, tra cui il giovane Andrea Sempio, all’epoca 19enne e oggi indagato per l’omicidio.In quell’occasione Sempio consegnò lo “scontrino-alibi” del parcheggio di Vigevano. Durante l’audizione il ragazzo si sentì male (lipotimia) e fu necessario l’intervento di un’ambulanza del 118.

Tuttavia, di questo malore e della conseguente sospensione non vi sarebbe traccia nel verbale.Sentito nuovamente dai Carabinieri di Milano nel 2025 e poi in Procura a Pavia il 27 giugno, Cassese non è riuscito a spiegare le incongruenze. Di fronte ai pm ha dichiarato: "Se avessi interrotto il verbale o fosse arrivata un’ambulanza ne avrei dato atto". Mostratogli il documento del 118 che certifica l’intervento, ha risposto "Non ricordo".A quel punto i magistrati gli hanno contestato il reato di false informazioni al pubblico ministero, interrompendo il verbale.L’iscrizione di Cassese rappresenta un nuovo capitolo dell’inchiesta che vede già Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.