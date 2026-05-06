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Meteo, Mario Giuliacci stravolge il quadro: "Dove si toccheranno i 30 gradi"

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mercoledì 6 maggio 2026
Meteo, Mario Giuliacci stravolge il quadro: "Dove si toccheranno i 30 gradi"

1' di lettura

A conferma della tipica variabilità primaverile, dopo la fase di maltempo attesa nei prossimi giorni torneranno condizioni decisamente più stabili, con sole e temperature in netto aumento. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, si tratterà però, con ogni probabilità, di una parentesi breve: le ultime previsioni indicano infatti un nuovo peggioramento in arrivo dall’Atlantico.

La giornata di sabato 9 maggio sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la Penisola grazie a una nuova espansione dell’alta pressione. Il sole sarà protagonista e le temperature saliranno sensibilmente, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove si registreranno valori superiori ai 25°C. In Sicilia, in particolare, non si esclude il raggiungimento dei 30°C, con un clima più simile a quello estivo che primaverile.

Le stesse condizioni si confermeranno anche domenica 10 maggio, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora al di sopra delle medie stagionali. Tuttavia, già nel corso della giornata si inizieranno a percepire i primi segnali di cambiamento. Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà infatti all’Europa occidentale e al Mediterraneo, portando i primi effetti sull’Italia a partire dalla serata di domenica. Le regioni del Nord-Ovest saranno le prime a essere interessate da temporali e da un calo delle temperature. Si tratterà dell’inizio di una nuova fase instabile, la cui evoluzione andrà confermata nei prossimi aggiornamenti previsionali.

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mario giuliacci

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