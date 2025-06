Garlasco, bomba dalla Berlinguer: "Cosa ha visto Chiara Poggi sul pc di Stasi"

Volli, fortissimamente volli… un colpevole. Che sia quello vecchio, Alberto Stasi, quello ipoteticamente nuovo, Andrea Sempio, o quelli ancora sconosciuti poco importa, perché il delitto di Garlasco, il cui caso è stato riaperto dopo 18 anni, sta ossessionando gran parte d’Italia e brama di essere finalmente e definitivamente chiuso. L’ultimo focus è sul famoso personal computer di Stasi, quello che avrebbe contenuto materiale proibito e che Chiara Poggi avrebbe scoperto, ragion per cui sarebbe stata messa a tacere?

Questa è una domanda che si pone il giornalista Davide Loreti, ospite di È Sempre CartaBianca, programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Loreti pone questa domanda, secca: "Cosa ha visto Chiara Poggi quella sera in cui è rimasta con il computer di Alberto Stasi aperto in casa? Cosa ha visto affinché quella sera, quando Stasi è tornato, lei lo avesse mandato via, non lo avesse fatto restare con lei nella notte tra il 12 e il 13 agosto?".