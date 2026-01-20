Federica Torzullo, a Carlomagno contestato anche il reato di femminicidio

La Procura di Civitavecchia ha formalmente contestato a Claudio Carlomagno il reato di femminicidio per l’uccisione della moglie Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato ad Anguillara. L’uomo è stato fermato subito dopo il rinvenimento del cadavere e ora dovrà rispondere della nuova fattispecie prevista dall’articolo 577 bis del codice penale, introdotta con una riforma approvata lo scorso anno.

Nella richiesta di convalida del fermo, i pubblici ministeri hanno rimodulato l’impianto accusatorio alla luce degli elementi raccolti nelle indagini, ritenendo che l’omicidio rientri nella definizione di femminicidio come atto di controllo, dominio, prevaricazione e limitazione delle libertà personali della vittima in quanto donna. La norma prevede la pena dell’ergastolo. Carlomagno è indagato anche per occultamento di cadavere. Domani comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida del fermo, fissata alle 11 nel carcere di Civitavecchia.