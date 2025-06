Meteo-Giuliacci, valanga di pioggia in arrivo: per chi salta il weekend

Le correnti atlantiche fresche e instabili che hanno raggiunto l’Italia influenzeranno il meteo per diversi giorni, segnando la prima parte della settimana. Il clima sarà caratterizzato da acquazzoni, temporali e temperature vicine alla media stagionale, senza eccessi di caldo. Ma quali regioni saranno più colpite dai temporali nei prossimi giorni?

Secondo le previsioni di meteogiuliacci.it per martedì 17 giugno, il cielo sarà variabile, con nubi alternate a schiarite. Durante la giornata, rovesci e temporali interesseranno Emilia, Romagna, le regioni centrali, Puglia, Appennino Campano, Basilicata e le aree montuose di Calabria e Sicilia. Le temperature scenderanno ulteriormente, rendendo il clima più gradevole e il caldo meno opprimente. L’instabilità persisterà anche mercoledì 18 giugno. Al mattino il sole prevarrà in gran parte del Paese, salvo qualche pioggia in Calabria e Sicilia. Tuttavia, nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà al Centro-Sud e nelle Isole, portando isolati acquazzoni e temporali in Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le temperature, pur in leggero rialzo in alcune zone, resteranno moderate, lontane dai picchi di calore africano registrati nei giorni precedenti.

In sintesi, la settimana sarà segnata da un meteo dinamico, con alternanza di sole e precipitazioni, e un clima più fresco e sopportabile. L’ombrello sarà un alleato indispensabile in molte regioni, soprattutto al Centro-Sud, mentre il caldo intenso rimarrà solo un ricordo, almeno per il momento.