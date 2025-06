Cinque marocchini usano il gabbiano per palla

Hanno una età compresa tra i 20 e i 25 anni i cinque cittadini di origine marocchina, residenti in provincia di Lucca, denunciati dalla Polizia di Stato per maltrattamento di animali, dopo essere stati sorpresi a usare un gabbiano ferito come se fosse una pallone con cui giocare a calcio. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 17 giugno, intorno alle ore 17, sulla riva del fiume Serchio, in località via della Scogliera. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della polizia di Lucca da parte di un testimone, un ragazzo di 19 anni, che ha assistito alla scena e ha deciso di allertare le forze dell’ordine, visto l’orrore.

Secondo il racconto del ragazzo, i cinque si trovavano in acqua quando uno di loro è uscito tenendo sotto il braccio un gabbiano in evidente stato di difficoltà, con la testa reclinata e del tutto incapace di muoversi. Dopo averlo lanciato ripetutamente in aria facendolo ricadere a terra, i giovani hanno quindi iniziato a passarselo tra di loro, ridendo e scherzando come se fosse un oggetto da gioco. Un pallone, appunto. Non soddisfatti, hanno poi tentato di replicare l’atto crudele con un piccione, attirato con del cibo. L’animale è però riuscito a fuggire, prendendo il volo dopo essere stato lanciato. All’arrivo degli agenti, i cinque sono stati identificati e il gabbiano ferito è stato affidato all’associazione VegaSoccorso per le cure veterinarie.