Garlasco, l'ultima bomba cade su Stasi: "Dopo aver visto le foto..."

"Il dottor Stasi è stato sentito dalle 16 alle 19:30 circa. In quel primo verbale, la descrizione del corpo di Chiara era sommaria . Ma tra i due interrogatori, Stasi è stato convocato nell’ufficio del maresciallo Francesco Marchetto che, alla mia presenza, gli mostrò una foto del corpo scattata da me al momento dell’ingresso nella villetta , con una macchina fotografica a rullino", la spiegazione del maresciallo Pennini.

Potrebbe esserci delle incongruenze nella versione di Alberto Stasi . Una nuova testimonianza ha rilanciato l'attenzione sul caso dell'omicidio di Garlasco. Nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado, il maresciallo Roberto Pennini ha rivelato un dettaglio finora poco noto proprio sull'ex fidanzato di Chiara Poggi. Secondo lui il giorno dell'omicidio - il 13 agosto 2007 - Stasi aveva fornito due versioni differenti della scena del crimine. Nel primo verbale - redatto lo stesso pomeriggio - Alberto Stasi descrisse il cadavere di Chiara Poggi in modo piuttosto generico . Ma poi, alcune ore dopo, cambiò versione. Durante il verbale notturno, la ricostruzione divenne molto più dettagliata.

Proprio quell'immagine - stando alla versione di Pennini - venne poi mostrata per osservarne la reazione: "In quel momento, Stasi ha potuto vedere il corpo e la sua posizione. Marchetto gliela mostrò per osservare la sua reazione. Dopo aver visto la foto, Stasi fornisce nel secondo verbale una descrizione molto più ricca. Se confrontiamo i due verbali, emergono differenze significative: nel primo le informazioni sono scarsissime, nel secondo sono estremamente dettagliate".