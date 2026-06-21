Sorelle scomparse, lo strazio della mamma: "Credo siano morte"

"Temo siano morte". A confessarlo al suo avvocato, Enrico Mastantuono è Valentina D'Acunto, mamma di Sarah e Alisya Di Giacinto, scomparse da settimane dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Per la donna "è impossibile che se sono ancora vive non abbiano trovato il modo di tornare da me". Sparite nel nulla nella notte tra il 6 e il 7 giugno, quando si sono allontanate dalla struttura d'accoglienza, della 12enne e della sorella di 16 anni non c'è traccia.

Il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona (L'Aquila), Luciano D'Angelo, ha effettuato un sopralluogo a Civitella Alfedena (L'Aquila). Il magistrato ha visitato anche il bar in cui le giovani si sono fermate la sera prima dell'allontanamento dalla casa-famiglia in cui erano ospitate da circa due anni.