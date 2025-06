Garlasco, "il gradino zero la chiave dell'omicidio": tam-tam impazzito

La scena del crimine della villetta di via Pascoli a Garlasco è ancora un mistero da decifrare. O almeno questo pensano gli inquirenti della Procura di Pavia che hanno deciso di riaprire clamorosamente un caso che sembrava chiuso con la condanna in via definitiva a 16 anni di carcere per Alberto Stasi. Come noto a tutta Italia, però, da alcuni mesi la nuova indagine mette in dubbio che sia stato l'ex studente della Bocconi a uccidere la fidanzata Chiara Poggi, 26 anni, quella mattina del 13 agosto del 2007. O perlomeno che lo abbia fatto da solo. Da mesi c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio, all'epoca 19enne e amico del fratello di Chiara, Marco. E da mesi continuano a emergere dettagli fin qui ignorati o ritenuti irrilevanti dai precedenti inquirenti, anche in virtù di nuovi strumenti tecnologici in dotazione a Procura e periti.

L'ultima "pista" che potrebbe svelare novità inedite sarebbe il "gradino zero" della villetta in cui vive ancora oggi la famiglia Poggi, un gradino su cui non sono mai state rinvenute tracce di sangue della ragazza. Il corpo di Chiara quella mattina di quasi 18 anni fa è stato ritrovato riverso sulle scale che dall'ingresso portavano alla taverna. Come sottolinea Il Giornale, chi l'ha uccisa avrebbe fatto scivolare il cadavere dalle scale senza mai poggiare i piedi sul marmo. Fermandosi, appunto, su quello che viene identificato come il "gradino zero". Da lì Chiara sarebbe stata fatta scivolare lungo le scale.

