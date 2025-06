Bezos a Venezia, 40 fermi? "Liberi subito": Avs coi teppisti, un caso politico

"Siano rilasciati immediatamente i 30 militanti di Extinction Rebellion fermi in Questura da quasi tre ore, dopo un'azione del tutto pacifica": la richiesta arriva da Marco Grimaldi, vicecapogruppo dei deputati di Alleanza Verdi Sinistra. "Si può comprare Venezia per 3 giorni, ma non la nostra Costituzione nemmeno per 3 ore di fermo - ha proseguito l'onorevole -. I fogli di via andrebbero dati ai potenti che consumano l'equivalente di 10 pianeti e rischiano di cancellare la laguna di Venezia". Oggetto della protesta le nozze del fondatore di Amazon Jeff Bezos con Lauren Sanchez: la coppia ha scelto Venezia come location per il proprio matrimonio spendendo una cifra che, stando a quanto si apprende, dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni.

La scelta dei Bezos, che festeggeranno per tutto il weekend, dal 26 al 28 giugno, non è piaciuta ad alcuni gruppi di attivisti, tra cui quelli di Extinction Rebellion. Che questa mattina, in piazza San Marco, hanno protestato davanti alla basilica esponendo dei cartelli con alcune banconote disegnate, con scritte contro il miliardario americano e con richieste di pace a Gaza. Due persone vestite da sposi, inoltre, si sono sistemate su un piedistallo inscenando una cerimonia di nozze, mentre un ragazzo e una ragazza hanno cercato di arrampicarsi su due pili portabandiera davanti alla basilica. Fermati dalle forze dell'ordine, i dimostranti hanno fatto resistenza passiva sdraiandosi a terra: fermati dalle forze dell'ordine, sono stati portati al posto di polizia della piazza per essere identificati.