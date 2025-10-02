Bergamo, 120 ovuli di eroina nello stomaco: nigeriana arrestata

Una donna di 46 anni, di origine nigeriana, è stata fermata all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. Il motivo? Nel suo stomaco sono stati trovati 120 ovuli di eroina, La passeggera, in arrivo da Bruxelles e diretta ad Alghero, è stata arrestata in flagranza di reato dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza. A dare il via all'operazione una segnalazione pervenuta dalla dogana belga e veicolata dalla Direzione

Antifrode - Ufficio Investigazioni dell’Agenzia.

Ad alimentare i sospetti sulla 46enne, residente in Italia dal 2013 e ambulante di abiti, diverse circostanze anomale, come le generiche e contraddittorie giustificazioni del viaggio, l’assenza di un bagaglio da stiva e soprattutto il nervosismo della viaggiatrice. Questi fattori hanno indotto i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza a fare controlli più approfonditi sulla passeggera. Che alla fine ha ammesso di trasportare la sostanza stupefacente attraverso la tecnica del body packer (ovulatore).