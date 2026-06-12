Lago Maggiore, elicottero precipita dopo il decollo dalla villa: un morto

Un elicottero è precipitato a Lesa, nel Novarese, sul lago Maggiore. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, e i soccorritori sono subito giunti sul posto. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Ancora non si conosce, però, l'esatta dinamica dell’accaduto. Il velivolo privato, stando a quanto emerso finora, sarebbe precipitato poco dopo il decollo da una villa a foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Poi, per cause ancora da chiarire, è caduto. L’impatto è avvenuto sulla terraferma, nella zona del camping della piccola frazione di Lesa.

Secondo le prime informazioni trapelate, la vittima sarebbe il pilota, Adrian Bryner, cittadino svizzero di 72 anni che abitava nella villa da dove è decollato il velivolo. Era un imprenditore manifatturiero residente a Milano e jazzista. Da una prima sommaria ricostruzione, sarebbe stato ai comandi dell'elicottero, precipitato a terra in fase di decollo. Secondo quanto si apprende, la famiglia della vittima è nota nell'ambito della finanza. I tre feriti, turisti tedeschi e amici della vittima, avrebbero riportato ferite lievi, classificate in codice giallo: due di loro sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara; il terzo invece è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. E nessuno di questi sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori, è poi giunto anche il sindaco di Lesa, Luca Bona, che ha commentato: "Conoscevamo bene Adrian Bryner. Nella sua villa si svolgono anche i concerti dello Stresa Festival. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto".