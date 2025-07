I maranza seminano terrore in spiaggia: cosa sta succedendo (e dove)

I "maranza" stanno diventando un problema per le spiagge della Romagna, specialmente di notte. Come riporta il Giornale, di giorno, questi ragazzi passano inosservati, ma all’alba, dopo serate nei locali, devastano gli stabilimenti balneari. Sradicano ombrelloni, distruggono lettini, costruiscono piramidi per selfie, lasciano sporcizia e si sfidano in risse con coltellini e tirapugni, spesso per rubare cellulari. A Lido degli Estensi, Sandro Barillari, titolare del Vascello Beach, racconta di danni per 9mila euro l’anno scorso, con lettini rubati o distrutti. “Quest’anno i lettini li ho noleggiati”, spiega, descrivendo un episodio in cui ha affrontato un gruppo di ragazzi, rischiando una denuncia.

A Milano Marittima, il fenomeno è simile: risse davanti ai locali e atti vandalici, come piramidi di lettini, amareggiano gestori come Angelo Casadei del bagno Roma. I cittadini hanno avviato una raccolta firme per una movida sicura, mentre il Comune di Cervia ha imposto lo stop alla musica a mezzanotte negli stabilimenti e all’una in centro. Le autorità segnalano un aumento delle baby gang: a Cesenatico, un minore tunisino, leader di una banda, è stato arrestato.