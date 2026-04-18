Milano, violentate due turiste in piazza Duomo: fermato un 30enne marocchino

Ancora un episodio orribile a Milano. È stato identificato l'uomo denunciato per violenza sessuale da due turiste olandesi arrivate all'inizio della settimana nel capoluogo lombardo per trascorrere qualche giorno di vacanza in città. I carabinieri, coordinati dal pm Alessandro Gobbis, lo stanno cercando. Si tratta di un marocchino di circa 30 anni che risulta avere precedenti anche per rapina e lesioni.

La vicenda, riportata oggi da La Repubblica, il Giorno e il Corriere della Sera, risale alla notte tra giovedì e venerdì. Le due ragazze, 23 e 24 anni, l'altra sera si sono recate in piazza Duomo e lì hanno incontrato il loro aggressore - che per presentarsi ha persino fornito il suo contatto Instagram - con un amico. I quattro hanno iniziato a chiacchierare. Poi l'amico si è congedato, mentre il marocchino e le giovani si sono incamminati verso via Larga. Ed è lì che sarebbero state rapinate dei loro cellulari e poi spinte in una via defilata dove sarebbero state violentate.