Lecce nei Marsi, bimba di 4 anni muore travolta da una moto: cos'è successo

Una bambina di 4 anni è morta nell'Aquilano dopo essere stata investita da una moto. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, a Lecce nei Marsi, in una strada secondaria del centro abitato. La piccola si trovava all'esterno della propria abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, c'è stato il violento impatto. La bimba, appartenente a una famiglia di origine marocchina residente da anni nel comune marsicano, è stata soccorsa immediatamente.

Nonostante il maltempo e le difficili condizioni meteorologiche, sul posto è atterrato tempestivamente l'elisoccorso del 118, mentre l'equipe sanitaria ha tentato disperatamente di rianimarla per oltre un'ora. Purtroppo, però, per la piccola non c'è stato nulla da fare. Alla fine ne è stato constatato il decesso. Sul luogo dell'investimento, poi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avezzano, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.