Treviso bene sotto choc: 25enne investe una donna in bici. Poi la scoperta: chi sono

Un 25enne ha investito col suo Suv una donna in bicicletta, che poi si è scoperto essere l'ex insegnante delle scuole elementari frequentate dal 25enne stesso. È successo lo scorso 25 aprile in una strada nella periferia nord di Treviso: stando a quanto ricostruito e riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbero state tre auto incolonnate. La prima si sarebbe subito spostata a sinistra, verso il centro della strada, per lasciare lo spazio a una donna che stava pedalando nella sua stessa direzione.
La seconda auto, invece, prima si sarebbe spostata verso il centro della strada e poi avrebbe sterzato a destra centrando in pieno la donna in bici, facendola cadere a terra e sfiorandole la testa con la ruota posteriore. A quel punto il guidatore sarebbe fuggito, mentre l'automobilista che era dietro, in coda, si sarebbe fermato a prestare soccorso alla donna.
La ciclista, insegnante di 61 anni, per fortuna non in pericolo di vita, avrebbe comunque riportato molte lesioni e fratture. Il conducente dell'auto che l'avrebbe investita è stato individuato grazie alla dash cam dell’ultima auto, che ha immortalato la targa. La macchina in questione apparterrebbe a una famiglia piuttosto nota in città. E sarebbe stato accertato che alla guida quella sera ci sarebbe stato il rampollo della famiglia, un universitario di 25 anni, poi denunciato per lesioni colpose con l’aggravante della fuga.
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Gli investigatori, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente, starebbero passando al vaglio le immagini riprese dalla dash cam sul parabrezza della terza macchina incolonnata. Proprio da quelle riprese e dalle immagini fornite dalla telecamera di un’abitazione privata vicina al luogo dell’incidente, sarebbe emersa una verità sconcertante: il 25enne avrebbe sterzato a destra all'improvviso. Come se, vedendo la persona in bici, avesse deciso tutto d'un tratto di investirla. L'imputazione, poi, è cambiata da lesioni a tentato omicidio quando si è scoperto che la donna aveva insegnato molti anni prima nella stessa scuola frequentata dal giovane. "Non mi sono accorto di averla investita", avrebbe detto invece il ragazzo agli investigatori.