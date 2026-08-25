Sardegna, 17enne travolta dal barchino di migranti: spunta il video-choc

Sono in miglioramento le condizioni della ragazza di 17 anni travolta da un barchino di migranti mentre faceva il bagno nelle acque di Su Giudeu, a Chia, nel sud della Sardegna. La giovane, ricoverata inizialmente in Rianimazione all'ospedale Brotzu di Cagliari, ha lasciato il reparto. Dopo l'incidente aveva riportato diverse fratture e, a causa del forte impatto, aveva perso conoscenza rischiando anche di annegare.

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Ora a confermare la dinamica dei fatti è un video girato da diversi bagnanti e diffuso su Instagram. Dalle immagini si vede l'imbarcazione avvicinarsi alla zona di mare a velocità elevata, sfiora una boa e prosegue nella sua traiettoria mentre intorno iniziano a levarsi le urla di chi si accorge del pericolo. Poi si vede una persona in acqua scomparire sotto lo scafo. Subito dopo ricompare: dall'acqua spuntano due braccia che si agitano, mentre qualcuno cerca di attirare l'attenzione degli altri bagnanti. Il barchino si ferma poco dopo.

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