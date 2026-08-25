Andora, il bagnino si tuffa per salvare una coppia in mare: finisce in tragedia

Un salvataggio si è concluso in tragedia ad Andora: un bagnino è morto mentre tentava di soccorrere una coppia in mare. Se è riuscito a salvare la donna, per l'uomo invece non c'è stato nulla da fare. È successo a pochi metri dalla riva, sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Secondo quanto ricostruito finora, in mare c'era una coppia di Cuneo, che era in vacanza in riviera. All’improvviso, però, hanno cominciato a essere in forte difficoltà a causa delle onde e hanno chiesto aiuto. A quel punto, allora, il bagnino nonché gestore dello stabilimento attrezzato della spiaggia, il savonese Fabrizio Valente, 62 anni, sarebbe subito accorso riuscendo a portare in salvo la donna.

Il bagnino, poi, è tornato in acqua per portare a riva anche l’uomo, Luigi Fasano di 66 anni. È stato allora, però, che la situazione sarebbe precipitata. Non è chiaro se uno di loro o entrambi siano stati colpiti da un malore per lo sforzo o se invece siano annegati a causa della forza del mare. Entrambi, una volta portati a riva, sono stati sottoposti a tentativi di rianimazione dal personale della Croce Bianca e dell’auto medica del 118. Purtroppo, però, per loro non c’è stato nulla da fare.