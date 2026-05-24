Catania, non si ferma all'alt e travolge il poliziotto: finisce in dramma

Durante un controllo in via Cavaliere, nel rione Picanello a Catania, un motociclista di 21 anni senza casco non si è fermato all’alt della Polizia Locale e, per scappare, ha investito un agente provocandogli traumi.Il giovane è stato successivamente identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Alcune ore dopo si è presentato spontaneamente al comando della Polizia Municipale, assistito da un legale, dove ha ammesso le proprie responsabilità.

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari e la moto è stata sequestrata.“L’episodio rappresenta un ulteriore grave segnale di degrado civile e morale - affermano in una nota il sindaco Trantino, l’assessore alla Polizia locale Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco -, ma conferma anche il deciso cambio di passo della polizia municipale di Catania.

Il responsabile, dopo non essersi fermato all’alt della polizia e aver dato vita a una fuga pericolosa, è stato infatti rintracciato e arrestato nel giro di poche ore.”La nota conclude con un plauso al lavoro degli agenti: “Un plauso va alla sezione motociclisti e alla sezione di Polizia giudiziaria e a tutto il corpo della polizia locale per il lavoro rapido ed efficace di ricostruzione dei fatti.” L’agente investito non è in gravi condizioni e ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione da parte dell’amministrazione.