Open Arms, Ong e comunisti esultano con le toghe: "Andiamo avanti"

Fu Francesco Carnelutti, straordinario penalista italiano, a pronunciare una delle frasi più famose nel diritto: «La pena è il processo». Si sono adeguati i magistrati di Palermo che ricorrono contro l’assoluzione del vicepresidente del Consiglio per il “sequestro” inventato della Open Arms. Si adeguano con entusiasmo e tifo da stadio la stessa Ong protagonista della sceneggiata processuale e persino la rediviva Rifondazione Comunista. Un’alleanza stretta, quella tra alcuni magistrati e la sinistra più estrema, che potrebbe costringere Matteo Salvini ad affrontare di nuovo le forche caudine della giustizia italiana. Non sono bastati gli anni trascorsi finora, vogliono far invecchiare in tribunale il leader della Lega.

Basta leggere il delirio che trasuda dal comunicato con cui Open Arms saluta il ricorso in Cassazione contro Salvini: «Esprimiamo la nostra piena fiducia nel lavoro della procura. Continuiamo ad essere parte civile in questo processo e non abbiamo alcuna intenzione di ritirarci». Non gli pare vero, magari puntano a raccogliere pure quattrini, che non gli bastano mai. La Ong arriva a dire che «i fatti sono stati ampiamente ricostruiti in primo grado, abbiamo piena fiducia nel lavoro della procura». Non vanno oltre, perché poi dovrebbero anche spiegare come mai l’imputato che volevano in galera è stato assolto.