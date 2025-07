Il cadavere trovato a Roma è di Emanuela Ruggeri

Emanuela Ruggeri, 32 anni, residente a Colli Aniene, è scomparsa la sera del 14 luglio dalla sua abitazione, indossando infradito, maglietta e leggins neri, una borsetta maculata e con i capelli marroni. Il suo corpo è stato trovato domenica sera in via del Mandrione, nascosto tra i cespugli, e identificato lunedì mattina dalla Questura tramite tatuaggi e una cicatrice sulla fronte. La madre aveva lanciato un appello sui social, descrivendo dettagliatamente la figlia, alta 1,85 metri, con occhi marroni, un brillantino e un piercing al naso. Non sono stati rilevati evidenti segni di violenza sul corpo, ma l’autopsia chiarirà le cause del decesso. La scoperta è avvenuta grazie a un passante che portava a spasso il cane.

La polizia, con la scientifica, ha eseguito rilievi fino a notte fonda nel bosco vicino all’Arco di Druso, dove è stato trovato il corpo. Gli investigatori stanno analizzando filmati delle telecamere di sicurezza per capire se Emanuela sia arrivata da sola o accompagnata. Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio, ha espresso le condoglianze alla famiglia, sottolineando la mobilitazione della comunità locale nelle ricerche. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso, mentre l’autopsia sarà determinante per stabilire cosa sia accaduto alla giovane donna.