Emanuela Ruggeri, il sospetto della mamma: "Lei non guidava, l'hanno portata lì"

La donna era scomparsa dal 14 luglio. Ruggeri era uscita di casa in tenuta sportiva e mai più tornata. Due giorni fa sua madre aveva lanciato un appello sui social. "Sono una mamma disperata, mia figlia Emanuela è scomparsa da Colli Aniene il 14 luglio alle 20,35" aveva detto.

"La notizia che non avrei mai voluto dare, la ricerca di Emanuela è tristemente terminata, a nome di tutta la comunità del IV Municipio porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla quale mi stringo forte": così Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV di Roma. Stando alle informazioni disponibili, è Emanuela Ruggeri la trentaduenne il cui corpo era stato scoperto da un passante tra la vegetazione di via del Mandrione.

"È alta un metro e 85, ha gli occhi marroni, un brillantino termico a destra del viso e anche un piercing a cerchietto sulla narice destra. Ha una piccola cicatrice sulla fronte". E al Corriere arrivano le parole cariche di dolore della mamma di Emanuela che avanza alcuni sospetti sulla morte della figlia: "C'entra qualcuno: lei non guidava la macchina, qualcuno in quel posto ce l'ha portata. Io e mio marito, il papà di Emanuela, non conoscevamo chi frequentava. Era tornata a vivere qua a Roma il 15 gennaio, dopo essere stata a Torino: era salita col suo ragazzo, ma poi si sono lasciati e allora lei è tornata a casa da noi". Un mistero su cui gli investigatori stanno cercando di fare luce.