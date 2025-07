Garlasco, "io vittima di abusi al santuario": chi esce allo scoperto

Emergono nuovi dettagli su quanto avveniva all'interno del Santuario della Bozzola, a Garlasco. A parlarne è un testimone che ha voluto raccontare al settimanale Giallo i presunti abusi subiti al santuario quando era un minore. Nel 2013, infatti, il Santuario è stato al centro di una vicenda giudiziaria legata proprio agli abusi, ma il racconto del testimone andrebbe a inserirsi in un periodo precedente.

"So che è capitato anche ad altri ragazzini: dovrebbero fare tutti come me e parlare", ha detto il testimone. Già nel 2014 era emersa un'indagine su un presunto ricatto a sfondo sessuale ai danni di don Gregorio Vitali, all'epoca rettore del Santuario. Due cittadini rumeni furono condannati per estorsione aggravata in relazione a questa vicenda. I due avrebbero ricatto il religioso con la minaccia di diffondere audio e video compromettenti. Nell'anticipazione, Giallo riferisce che già "nel 2006 i carabinieri e il Vaticano erano stati avvisati da un prete, don Cervio, di quello che accadeva alle Bozzole. Il Vaticano aveva inviato un suo promotore di giustizia a indagare, ma senza conseguenze".