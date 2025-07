Venezia, il video choc della studentessa: "Terrona di m***a", insultata dalla proprietaria di casa

Un caso di razzismo contro i meridionali e un video diventato virale. A girarlo con il proprio telefonino e a pubblicarlo sui social una studentessa che è stata insultata dalla proprietaria dell'appartamento che aveva affittato a Venezia, al grido "Terrona maleducata". A prendere le difese della giovane, cacciata di casa, ci ha pensato l'Udu, l'Unione degli universitari.

Nel video, di cui dà notizia il Corriere del Veneto, si sentono le due discutere animatamente, lungo le scale dell'edificio, e si ascoltano le ingiurie pronunciate dalla proprietaria: "Terrona di m***a, maleducata, altezzosa, arrogante", e ancora "dove pensi di arrivare nella vita?". La studentessa denuncia di essere stata cacciata dalla sera alla mattina, "prima della scadenza naturale del contratto".

"Studio e lavoro mantenendomi da sola - spiega la studentessa, che vive da sola da 5 anni ed è già stata in 12 Paesi diversi senza aver mai subìto episodi di questo tipo -. Questi sono i veneziani".

"Come Udu Venezia pensiamo che utilizzare un linguaggio intriso di razzismo e pregiudizi anti-meridionalisti sia inaccettabile", accusa la coordinatrice dell'Udu di Venezia, Angelica Morresi -. Non è solo un fatto isolato - aggiunge - ma il sintomo di un clima sempre più ostile nei confronti di chi viene trattato come corpo estraneo solo per provenienza geografica. Siamo al fianco della Studentessa colpita e di tutte le persone che ogni giorno subiscono abusi e discriminazioni". Una vicenda incresciosa che rischia di diventare anche un caso politico a livello nazionale.