Libero logo
Dazi
Almasri
BeppeSala
Garlasco

Di tendenza

Roma, sta morendo soffocato dalla dentiera: balzo dal 6° piano, salvato dall'agente-eroe

giovedì 7 agosto 2025
Roma, sta morendo soffocato dalla dentiera: balzo dal 6° piano, salvato dall'agente-eroe

1' di lettura

Un 85enne ha rischiato di morire soffocato dalla dentiera. Per fortuna un poliziotto è intervenuto al momento giusto con un salvataggio alla Spiderman: ha raggiunto la casa dell'anziano dal balcone dell'appartamento accanto, facendo un salto dal sesto piano di un condominio nel quartiere romano Prenestino. L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di ieri, mercoledì 6 agosto, dopo che una chiamata al 112 aveva segnalato urla e rumori sospetti provenienti dall'appartamento dell'85enne.

Sul posto sono giunti due agenti, Vito e Roberto, che dopo aver suonato alla porta dell'uomo non hanno ricevuto nessuna risposta dall'altra parte. Ed entrare in casa si è rivelato complicato dal momento che la porta era chiusa dall'interno. Proprio per questo uno dei due poliziotti ha deciso di intervenire in un altro modo, saltando dal balcone della casa accanto nonostante la distanza tra le pertinenze delle due abitazioni e l'altezza del piano. Un'operazione rischiosa. Quello dell'agente, però, si è rivelato un gesto eroico

Frosinone, mangia una fetta di prosciutto al pranzo di Pasqua: 50enne muore soffocato

Una pranzo di Pasqua finito in tragedia. Oggi, domenica 20 aprile, a Sora nella frazione San Vincenzo, dove un uomo di 5...

Quando è riuscito a entrare nell'appartamento, il poliziotto ha trovato l'anziano per terra con le vie respiratorie bloccate dalla sua dentiera. A quel punto ha messo la mano nella bocca dell'uomo e ha rimosso la dentiera, permettendogli di tornare a respirare senza problemi. L'uomo è ora in ospedale sotto osservazione, ma completamente fuori pericolo.

Simone Necci, il pranzo con la famiglia, poi quella maledetta mozzarella: la morte assurda

Un pranzo in famiglia si è trasformato in tragedia per un 40enne di Anagni, nel Frusinate, che è morto in ...

52 esemplari Roma, la schiusa delle uova di lucertola

Sconcerto Roma, rottweiler sbrana 25enne? La vergogna della padrona

La denuncia Palazzo Chigi, l'uomo che bruciava i segreti ha la leucemia: scattano le condanne

tagroma

52 esemplari Roma, la schiusa delle uova di lucertola

Sconcerto Roma, rottweiler sbrana 25enne? La vergogna della padrona

La denuncia Palazzo Chigi, l'uomo che bruciava i segreti ha la leucemia: scattano le condanne

ti potrebbero interessare

720x576

Roma, la schiusa delle uova di lucertola

540x301

Roma, rottweiler sbrana 25enne? La vergogna della padrona

Roberto Tortora
4798x3199

Palazzo Chigi, l'uomo che bruciava i segreti ha la leucemia: scattano le condanne

Roberto Tortora
736x489

Roma, strage di alberi. Cittadini in rivolta: "Danno alla salute"