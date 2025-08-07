Roma, sta morendo soffocato dalla dentiera: balzo dal 6° piano, salvato dall'agente-eroe

Un 85enne ha rischiato di morire soffocato dalla dentiera. Per fortuna un poliziotto è intervenuto al momento giusto con un salvataggio alla Spiderman: ha raggiunto la casa dell'anziano dal balcone dell'appartamento accanto, facendo un salto dal sesto piano di un condominio nel quartiere romano Prenestino. L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di ieri, mercoledì 6 agosto, dopo che una chiamata al 112 aveva segnalato urla e rumori sospetti provenienti dall'appartamento dell'85enne.

Sul posto sono giunti due agenti, Vito e Roberto, che dopo aver suonato alla porta dell'uomo non hanno ricevuto nessuna risposta dall'altra parte. Ed entrare in casa si è rivelato complicato dal momento che la porta era chiusa dall'interno. Proprio per questo uno dei due poliziotti ha deciso di intervenire in un altro modo, saltando dal balcone della casa accanto nonostante la distanza tra le pertinenze delle due abitazioni e l'altezza del piano. Un'operazione rischiosa. Quello dell'agente, però, si è rivelato un gesto eroico.